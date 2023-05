Adf: rinviati a data da destinarsi i lavori in città

Grosseto. Grosseto, rinviata la manutenzione in via Cipro.

I lavori di AdF, originariamente in programma mercoledì 24 maggio, sono stati rinviati a data da destinarsi, pertanto il flusso idrico in via Cipro e nelle vie limitrofe sarà regolare.

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”