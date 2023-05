Osservatorio astronomico comunale: assegnata la gestione della struttura

Grosseto. Si è conclusa la procedura comparativa per la convenzione tra Comune di Grosseto e associazione del terzo settore per la concessione in comodato dell’osservatorio astronomico comunale e per la gestione nella struttura delle attività didattiche, divulgative e scientifiche inerenti la cultura astronomica.

La procedura era stata avviata con deliberazione di Giunta n. 65 del 14 marzo, e con determinazione dirigenziale n. 776 del 21 marzo erano stati approvati l’avviso e i relativi allegati. In risposta ad esso vi è stata una manifestazione d’interesse, valutata positivamente dall’apposita Commissione di valutazione, nominata con disposizione dirigenziale n. 527 del 9 maggio. Infine, la determinazione dirigenziale n. 1218 del 16 maggio ha approvato la graduatoria e individuato formalmente il soggetto vincitore.

La conduzione dell’osservatorio, situato in località Casette di Mota, vicino a Roselle, spetterà per il prossimo quinquennio all’Associazione maremmana studi astronomici (Amsa), la quale, tramite un dettagliato contratto di comodato e convenzione, si è impegnata ad un’attenta gestione della struttura, che sarà aperta ad iniziative a tema ed all’osservazione del cielo.

La documentazione completa della procedura è pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente ed è disponibile alla pagina web dedicata agli avvisi e ai bandi dell’Ufficio Cultura, al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/avvisi-e-bandi-ufficio-cultura/