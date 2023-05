Disabilità e accessibilità: il sindaco Vivarelli Colonna incontra il Ministro Locatelli

Grosseto. Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, accompagnato dall’assessore al sociale, Sara Minozzi, e dall’assessore al turismo, Riccardo Megale, ha incontrato a Gavorrano il Ministro per la disabilità e la famiglia, Alessandra Locatelli.

L’incontro

Un incontro sul tema della disabilità e dell’accessibilità, durante il quale il Ministro si è soffermato sulla possibilità di utilizzare le residualità dei bilanci dei Comuni per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inclusione di persone con disabilità sulle spiagge della costa grossetana, come già l’amministrazione comunale sta facendo da anni, attraverso il progetto “Mare per tutti”.

“Ringrazio di cuore il Ministro Locatelli per la sua presenza assolutamente non scontata in questa giornata – commenta il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna –. La sua presenza testimonia non solo un grande senso di solidarietà, ma è esempio di quel pragmatismo amministrativo che si dimostra attraverso le azioni amministrative, le proposte legislative, ma anche e soprattutto con azioni quotidiane, affiancando le persone con disabilità, per poter percepire e captare le sensazioni, le emozioni ed i bisogni delle stesse”.