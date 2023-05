Il Comune investe 2 milioni nelle frazioni balneari: i lavori eseguiti e quelli previsti

Grosseto. Le asfaltature delle principali vie di accesso delle frazioni di Marina di Grosseto e di Principina a Mare sono in corso e in dirittura di arrivo.

Per celebrare questo traguardo il primo cittadino di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, la Giunta, il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti e parte dei consiglieri comunali hanno effettuato un nuovo sopralluogo.

Gli investimenti

Nell’ultimo anno l’amministrazione comunale ha investito oltre 2 milioni di euro in interventi di miglioramento e riqualificazione delle due località balneari. L’obbiettivo è quello di rendere più agevole e sicura la circolazione dei veicoli, dei cittadini e dei numerosi turisti che ogni anno visitano la costa grossetano.

Nel corso del primo biennio amministrativo il Comune ha investito 1 milione e 300mila euro sulle asfaltature delle strade. A questi, si aggiungono gli interventi dell’ultimo anno che hanno permesso la riqualificazione delle principali vie delle due frazioni.

I lavori

Tra i lavori dell’articolato progetto approvato dalla Giunta comunale rientrano la riqualificazione di via Grossetana, per un ammontare di 297mila euro; di via Montecristo, per un importo di 261mila euro; di via del Tombolo, arteria nella parte sud della frazione, per 240mila euro. Oltre a questi, anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento del manto stradale di piazza dell’Unità d’Italia, dal costo di 100.00 mila euro.

Il termine dei lavori è previsto entro la fine di giugno.

“Un grande risultato, che testimonia l’impegno della nostra amministrazione nel soddisfare le richieste dei propri cittadini – ha dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Lo avevamo promesso in campagna elettorale e lo abbiamo dimostrato con i fatti”