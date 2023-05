Epg, approvato all’unanimità il bilancio 2022: utile netto di quasi 40mila euro

Grosseto. Si è tenuta lo scorso 2 maggio l’assemblea dei soci di Epg Spa – Edilizia provinciale grossetana – la società partecipata di tutti i 28 Comuni della provincia di Grosseto che gestisce il patrimonio immobiliare degli alloggi Erp.

Il presidente della partecipata, Mario Pellegrini, assieme a tutto il Consiglio di Amministrazione, composto dai consiglieri Annamaria Schimenti, Guido Mario Destri, Daniele Brogi e Cristina Bizzarri, ha riferito sul governo societario della Spa, come previsto dalla normativa di legge. Presenti, oltre che i soci di Epg, anche il revisore legale dei conti della società, il dottor Federico Mensi, e la presidente del collegio dei sindaci revisori, la dottoressa Elena Insabato.

“Il risultato positivo della gestione degli immobili di Erp ammonta a 436.424 euro – spiega il presidente di Epg, Mario Pellegrini –. Somma, quest’ultima, che verrà reinvestita in interventi manutentivi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni della nostra provincia. Un risultato positivo, dovuto essenzialmente dall’utilizzo di notevoli finanziamenti utilizzati per le manutenzioni degli alloggi di risulta, cioè quelli da riassegnare, e da un controllo rigoroso delle spese”.

“Tra i vari aspetti da mettere in evidenza per l’anno 2022 – commentano i consiglieri Destri, Schimenti, Brogi e Bizzarri –, c’è quello dell’ottenimento del sistema di qualità con la certificazione di qualità Iso 9001/2015 – ‘Accredia Italiano’, riguardanti le procedure di progettazione, direzione di lavori per nuove costruzioni di edifici ed opere esistenti, controllo e coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione di appalti. Il tutto svolta con nostro personale interno all’Epg”.

“Altro aspetto in evidenza – proseguono dal CdA – è quello dell’adesione al Cet, al fine di ridurre al massimo i consumi energetici di esercizio della società. L’Epg, ha infatti aderito, nello scorso mese di marzo 2022, attraverso una convenzione, ai servizi offerti dalla Società consortile Energia Toscana, che opera quale soggetto per conto della Regione Toscana per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico”.

“Per quanto riguarda l’anno 2022 – spiega il direttore generale, l’architetto Corrado Natale –, la morosità consolidata da parte degli assegnatari degli alloggi è scesa, attestandosi su un valore pari al 1,01%. Passando dal 1,19% del 2017 al 1,39% del 2020, sino a scendere all’attuale 1,01%. Valori ben molto inferiori della media del Centro Italia”.

Attualmente sono in gestione da parte di Epg in tutta la provincia di Grosseto 3.140 alloggi, dei quali ben la metà, 1.519, solo a Grosseto. Poi 369 ad Orbetello, 273 a Follonica e 239 a Monte Argentario, solo per ricordare i Comuni con maggiore patrimonializzazione. Il canone medio mensile ad alloggio è passato da 97,35 euro del 2021 a 103,51 euro per il 2022.