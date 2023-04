Coob, l’assemblea presenta il bilancio 2022: “Attività fondamentale”

Grosseto. L’assessore al sociale Sara Minozzi, in rappresentanza del Comune di Grosseto e del Coeso Società della Salute, ha partecipato all‘assemblea dei soci Coob, in cui è stato presentato il bilancio dello scorso anno.

Il Consorzio cooperative sociali per l’inclusione lavorativa ha ideato questo incontro per raccontare il lavoro e l’impegno dell’organizzazione, che aggrega energie, menti e dedizione, nel territorio regionale.

“L’attività del Consorzio è fondamentale – dichiara l’assessore al sociale Sara Minozzi – e passa attraverso l’azione di tutte le cooperative che ne fanno parte. Quest’ultime promuovono la sperimentazione di approcci e politiche inclusive e sociali legate al lavoro.“