Festival in piazza Dante: prorogata la scadenza del bando per l’organizzazione

Grosseto. La scadenza del bando pubblico per l’organizzazione, la gestione e la promozione degli eventi del nuovo Festival grossetano è stata rimandata a mercoledì 3 maggio alle 12, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 bis, d.lgs. n. 50/2016.

A causa di un blocco della piattaforma regionale Start (Sistema telematico acquisti regionale della Toscana), su cui si trova il bando, il Comune di Grosseto ha deciso di posticiparne la scadenza di alcuni giorni.

“Visto il malfunzionamento del portale, che ci è stato segnalato, abbiamo deciso di posporre il termine del bando – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale –. L’obbiettivo è ovviamente quello di dare ancora più tempo agli operatori economici per avviare un’eventuale progettualità. Il Festival, a cui teniamo molto, punta ad offrire una migliore offerta turistica, anche nella considerazione del sempre più alto afflusso di visitatori che attraversano il nostro territorio.”

L’iniziativa, prevista per giugno, sottolinea l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere gli spazi posti all’interno della cerchia muraria, andando ad ampliare un’offerta culturale già ricca e mirando ad aumentare la sua capacità attrattiva.

“I candidati dovranno collaborare con il Comune durante la realizzazione delle manifestazioni previste, che si articolano su quattro appuntamenti culturali e musicali di alto livello. Invito gli interessati a visionare il bando – continua l’assessore Megale –, disponibile nell’Albo pretorio comunale, lo spazio in cui vengono inseriti tutti quegli atti destinati, per legge, regolamento o disposizione, alla conoscenza pubblica e per i quali la pubblicazione è condizione essenziale per acquisire efficacia“.

Cliccando ai seguenti link sarà possibile visionare il bando: