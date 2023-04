Grosseto. Dalle 8.30 di mercoledì 26 aprile fino alle 18 di giovedì 4 maggio, a Grosseto, per lavori di manutenzione straordinaria, verrà invertito l’attuale senso unico di marcia ed istituita la segnaletica di Stop (fermarsi e dare precedenza) sull’intersezione di via Cilea con via Boito.

Nella stessa via Boito verrà istituita la direzione obbligatoria verso via Monteverdi.