Da mercoledì 19 aprile la sede per la consegna dei contrassegni per le persone disabili è stata trasferita in via Monterosa 12, a Grosseto, presso Sistema, la società in house del Comune.

Informazioni

Per ricevere maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo permessi@sistemagrosseto.com oppure chiamare il numero 0564.488520.