Nominato il nuovo amministratore unico di NetSpring: ecco chi è

Grosseto. Cambio al vertice di NetSpring, la società a partecipazione pubblica, che gestisce in modo unitario e coordinato l’innovazione del sistema informatico per la Provincia di Grosseto e i Comuni soci.

L’ex amministratore unico, Gabriele Fusini, infatti, ha deciso, per motivi di correttezza e rispetto nei confronti dei cittadini, di lasciare la guida della partecipata in seguito alla sua candidatura a sindaco di Magliano in Toscana, pur non essendo obbligato a farlo, in questa fase, in quanto l’incompatibilità è solo con la carica di sindaco.

Il nuovo amministratore

Il nuovo amministratore unico è il ricercatore Andrea Cavallo, che è stato proposto, proprio dalla Provincia di Grosseto, in qualità di ente che detiene il 56% delle quote, ed è stato accettato dai Comuni soci.

“Ringrazio Gabriele Fusini per la correttezza dimostrata nella scelta di dimettersi ancor prima della sua candidatura ufficiale a sindaco di Magliano in Toscana e ancor prima della presentazione della lista – afferma il presidente della Provincia, Francesco Limatola –. E lo ringrazio per il contributo che ha dato alla società, dove ha lasciato il segno nonostante il suo incarico sia durato solo un anno“.

“Le pubbliche amministrazioni oggi sono chiamate a vincere la sfida della digitalizzazione – prosegue il presidente della Provincia – e sicuramente NetSApring sarà un punto di riferimento fondamentale per accompagnare, anche nei prossimi anni, gli Enti pubblici in questa necessaria evoluzione. Ho proposto Andrea Cavallo come nuovo amministratore unico della partecipata perché è un professionista di altissimo livello che da anni opera sul nostro territorio facendo dell’innovazione un punto di forza.“

“Ringrazio il presidente per avermi proposto per questo ruolo – commenta Andrea Cavallo -. Ho trovato in NetSpring una società virtuosa e sarà un piacere poter dare il mio contributo per continuare a valorizzarla e a farla crescere.”

Andrea Cavallo dal 2016 è responsabile dell’area di Microscopia elettronica a scansione del Certema, il laboratorio tecnologico grossetano che è diventato primo centro di riferimento nazionale Zeiss per le applicazioni e la formazione sulla microanalisi. Laureato in geologia, Andrea Cavallo, prima di venire in Toscana ha lavorato per 5 anni in Assing spa come application engineer e poi come ricercatore nel campo della diffrazione e della fluorescenza a raggi X. Inoltre, è stato tecnologo per 11 anni all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con sede a Roma, all’interno del quale ha creato il laboratorio di microscopia e microsonda elettronica, che gli ha permesso di lavorare con ricercatori di fama internazionale provenienti da tutto il mondo. Anche in Certema ha creato il laboratorio interno di microscopia elettronica che dallo scorso anno, svolge tra le altre cose, attività di ricerca in tandem con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali, Andrea Cavallo ha esperienza nella programmazione, avendo sviluppato il software di controllo del laboratorio sperimentale di meccanica delle rocce dell’Ingv.

Nella foto, da sinistra: il direttore tecnico di NetSpring Sara Ferri, il nuovo amministratore unico Andrea Cavallo, il presidente della Provincia Francesco Limatola e l’ex amministratore unico Gabriele Fusini.