Approvata la variazione di bilancio: incrementati fondi Pnrr, gli investimenti previsti

Grosseto. Con la recente approvazione, da parte della Giunta comunale, della variazione al bilancio di previsione 2023/2025, il Comune di Grosseto potrà portare avanti i primi progetti finanziati dal Pnrr che, grazie al buono stato di avanzamento progettuale raggiunto, hanno ottenuto dal Ministero competente l’assegnazione dell’incremento del 10% del contributo complessivo. Un contributo nato per far fronte all’aumento dei costi delle materie prime, ad oggi del 30% circa, e al difficile periodo di pandemia.

Gli interventi

Prossimo quindi alla cantierizzazione l’intervento di sostituzione edilizia nella scuola di via Monte Bianco, per un valore di 850mila euro, oltre agli interventi sull’ asilo nido di via Statonia, per 127mila euro; sul fabbricato della mensa di via Giotto, per 44mila euro; sull’ impianto sportivo di via Castiglionese, per 250mila euro; sull’ ex Garibaldi, per 260mila euro; sul Parco del Diversivo, per un importo complessivo di 200mila euro.

“Il Comune di Grosseto non si è tirato indietro di fronte alle difficoltà congiunturali di questi mesi ed in questo senso non ha respinto alcun progetto di quelli finanziati dal Pnrr, a differenza di quanto hanno fatto altre amministrazioni – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al bilancio, Simona Rusconi –. Un segnale di forte assunzione di responsabilità, sicuri di star procedendo nella giusta direzione“.