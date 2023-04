Accoglienza turistica: nasce una sinergia tra Grosseto, Piombino e l’Isola d’Elba

Grosseto. Il Comune di Grosseto, come rappresentante dell’Ambito turistico Maremma Toscana sud, ha partecipato al secondo incontro di presentazione di “Portoferraio e Piombino. Ruolo e prospettive nell’accoglienza e movimentazione del traffico passeggeri“, lo studio realizzato dalla società di ricerca Risposte Turismo, per conto dell’AdSP, che analizza le crociere e l’eventuale sviluppo di questo tipo di turismo sul territorio grossetano.

Il progetto

L’obbiettivo del progetto è quello di supportare il rilancio dei due porti, tramite attività e servizi innovativi, così da creare nuove sinergie con i negozianti e dare nuove opportunità a chi li visita.

“L’accoglienza dei turisti è fondamentale per una buona promozione del territorio – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Megale – La nostra amministrazione, mantenendo le prerogative legate alla natura e alle tradizioni, si impegna costantemente per far sì che la costa e l’entroterra si avvicinino sempre di più, così da permettere a coloro che le visitano di godere del maggior numero di attività e servizi possibili. Grazie a questo studio Portoferraio e Piombino avranno modo di proporre un’offerta turistica allettante che porterà un maggior numero di persone a visitare il nostro territorio, meta naturalistica di assoluto rilievo“.