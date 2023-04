Cambio di sede per l’Ufficio permessi Ztl e invalidi: i nuovi orari

Grosseto. A partire da mercoledì 19 aprile lo sportello dell’Ufficio permessi Ztl e Invalidi, attualmente situato nel comando di Polizia Municipale in via Zanardelli, a Grosseto, sarà trasferito negli uffici di Sistema, la società in house del Comune, in via Monterosa 12.

Orario e informazioni

Il nuovo orario di apertura al pubblico sarà dalle 9.30 alle 17, dal lunedì al venerdì.

Per ricevere informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo permessi@sistemagrosseto.com oppure chiamare il numero 0564.488520.