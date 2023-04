120 nuovi loculi e 132 ossari nel cimitero: il Comune investe oltre 400mila euro

Grosseto. Prosegue l’opera di intervento sui cimiteri comunali per aumentare la disponibilità di spazi.

Dopo gli interventi al cimitero di Sterpeto e di Batignano, la Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto di ampliamento del cimitero di Alberese.

I lavori

L’intervento prevede la realizzazione di 120 nuovi loculi e 132 ossari, che andranno a dare risposta alla carenza di spazi attuale. I lavori di ampliamento sono affidati alla società in house Sistema per un valore complessivo di oltre 403mila euro. Oltre alla realizzazione in oggetto, sarà impiantato un filare di cipressi lungo il prospetto del manufatto in ampliamento.

“I lavori di ampliamento si inseriscono in un più ampio percorso di riqualificazione e adeguamento delle strutture cimiteriali del nostro territorio – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi –. L’ obbiettivo è quello di fornire anche agli abitanti di Alberese degli spazi adeguati alla memoria dei propri cari”.