Il Comune assume agenti di Polizia Municipale: come candidarsi

Grosseto. Dal 6 al 29 aprile prossimo, entro le ore 10.00, sarà possibile inviare la propria candidatura per la partecipazione alla selezione pubblica, mediante colloquio, per la formazione di un elenco di idonei per eventuali assunzioni a tempo pieno e determinato dalla durata massima di 6 mesi nel profilo di agente di Polizia Municipale – Area Istruttori, a completamento dei fabbisogni di cui al progetto operativo finalizzato al potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza stradale denominato “Sicurezza in città – Grosseto Safe 2023”.

L’accesso alla piattaforma sarà possibile collegandosi al sito del Comune di Grosseto, nella sezione “Amministrazione trasparente, “Bandi e concorsi”, “Selezioni”.

I requisiti

I requisiti di accesso ai fini della partecipazione sono riportati nell’avviso di selezione. I colloqui orali sono stati fissati nelle giornate dall’8 al 10 maggio, in turni di mattina e di pomeriggio, e nei giorni seguenti se necessario, nella sede del Comando di Polizia Municipale in via Zanardelli.