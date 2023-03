Tirrenica, Vivarelli Colonna: “Continueremo a lottare per la realizzazione del progetto”

Grosseto. “L’amministrazione comunale di Grosseto desidera rassicurare i cittadini riguardo all’impegno profuso per garantire e partecipare attivamente alla costante opera d’impulso per la realizzazione della Tirrenica”.

A parlare è il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che in merito al progetto “Tirrenica”, ha ribadito: “Siamo consapevoli della valenza strategica e dell’impatto che il completamento dell’intera opera infrastrutturale potrebbe rivestire per il futuro sviluppo economico e sociale della comunità costiera maremmana. Desidero, inoltre, ricordare quanto abbia lavorato intensamente durante il mio primo mandato per avvicinare alla piena realizzazione del progetto Sat precedente. Nel 2017, ho dedicato tempo e fatica per migliorare quella che fu la prima bozza di progetto. Dopo mesi di conferenze e incontri con enti territoriali, Ministero, Anas e Regione Toscana, la mia amministrazione riusciì a ottenere un riscontro positivo dalla quasi totalità dei sindaci della zona. Purtroppo, un’ottusa politica messa in atto dell’allora Ministero delle infrastrutture ha interrotto bruscamente il nostro lavoro, facendo ricadere il progetto nell’oblio. Mi auguro che oggi si possa finalmente uscire da questo limbo che danneggia noi tutti”.

“Ribadiamo, quindi, con fermezza la nostra volontà nel garantire l’integrale svolgimento dei lavori, senza ulteriori rallentamenti. A tale scopo, ci impegneremo ad assicurare una presenza costante presso le sedi regionali e romane per monitorare i tempi di avvio e attuazione dei lavori. La massima priorità dell’amministrazione è quella di perseguire costantemente gli interessi dei nostri cittadini. Per questo motivo, collaboreremo attivamente con tutte le parti interessate e adotteremo le soluzioni più opportune, soprattutto per garantire che Anas riesca ad adempiere ai propri obblighi e fornisca tempestivamente la documentazione richiesta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici – termina Vivarelli Colonna -. Le infrastrutture rappresentano il motore della ripresa economica. Visto, dunque, il momento di messa in atto del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non possiamo permetterci di perdere la preziosa opportunità di cogliere i benefici derivanti dal completamento di questa arteria stradale che da oltre cinquant’anni è in attesa di essere realizzata“.