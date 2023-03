Adf: rinviato a data da destinarsi l’intervento di manutenzione in città

Grosseto. Grosseto, rinviata la manutenzione in via Aurelia Antica.

I lavori di AdF, finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture, erano originariamente previsti per la giornata di domani, domenica 26 marzo, ma sono stati rinviati a data da destinarsi poiché le zone coinvolte dalla temporanea sospensione dell’erogazione di acqua sarebbero stata in larga parte coincidenti con quelle interessate dal guasto in via Aurelia sud, verificatosi nella notte tra giovedì e venerdì.

Il rinvio della manutenzione

Pertanto, per evitare eventuali disagi ai cittadini, AdF ha deciso di posticipare l’intervento di manutenzione.