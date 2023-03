Centenario dell’Aeronautica Militare: navetta di Autolinee Toscane per assistere alle celebrazioni

Grosseto. In occasione delle celebrazioni per il centenario del 4° Stormo di Grosseto martedì 28 marzo, dalle 10 alle 18, Autolinee Toscane effettuerà una navetta tra il centro commerciale Aurelia Antica e l’ingresso dell’Aeroporto Militare per agevolare il trasporto dei visitatori.

Gli orari del servizio

Questi gli orari del servizio:

orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario Piazzale Aurelia Antica 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 Ingresso AM v. Castiglionese 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario Ingresso AM v. Castiglionese 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 Piazzale Aurelia Antica 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

Il servizio urbano della linea g3 sarà effettuato con cadenza ogni 40 minuti anziché a 20 minuti.