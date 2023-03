Osservatorio astronomico: pubblicato il bando per la gestione

Grosseto. È stato pubblicato l’avviso pubblico per la convenzione tra Comune di Grosseto e associazione del terzo settore per la concessione in comando dell’osservatorio astronomico comunale e per la gestione nella struttura delle attività didattiche, divulgative e scientifiche inerenti la cultura astronomica.

Il bando

Con Determinazione Dirigenziale n. 776 del 21 marzo 2023 sono stati approvati, oltre all’avviso pubblico, anche il modello di manifestazione d’interesse, lo schema di convenzione e il contratto di comodato, nonché la planimetria dell’osservatorio.

La procedura comparativa è riservata alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps), quali enti del Terzo settore, aventi lo scopo sociale prevalentemente finalizzato all’osservazione e ricerca astronomica ed alla divulgazione dell’astronomia scientifica e scolastica. Il termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse e fissato al 21 aprile 2023.

La documentazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed è disponibile alla pagina web dedicata agli avvisi e ai bandi dell’Ufficio Cultura, al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/avvisi-e-bandi-ufficio-cultura/.

Per quesiti o chiarimenti, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail anna.bonelli@comune.grosseto.it.