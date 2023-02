Insetti come cibo: protesta shock di CasaPound contro le direttive dell’Unione Europea

In un’azione dimostrativa, i militanti di CasaPound Italia hanno distribuito pacchi con insetti finti e volantini nei supermercati italiani per protestare contro la decisione della Commissione Europea di autorizzare l’utilizzo alimentare di larve e insetti, definiti come “novel food”.

“Con la scusa di un’alimentazione sostenibile, si programma l’ennesimo attacco al settore agroalimentare italiano ed europeo, che in Italia ha un valore di 65 miliardi di euro, con emissioni pari a 1/3 di quelle tedesche e francesi e uno strettissimo controllo del rispetto delle condizioni igienico sanitarie – si legge in una nota di CasaPound -. Lo stesso non si può dire dei Paesi da dove arrivano questi nuovi alimenti, con tassi altissimi di inquinamento e sfruttamento. L’identità di un popolo passa anche dalla cucina, dal settore agroalimentare con la cura della terra e del territorio: il ‘novel food’ non fa e non farà mai parte della nostra identità”.