Lavori pubblici, Azione: “Interventi nelle scuole bloccati, il sindaco nomini un assessore”

“I lavori per la messa in sicurezza delle scuole di competenza comunale, scuola materna ed elementare di Orbetello Scalo, scuola elementare e scuola media di Neghelli, vengono rinviati di anno in anno, mentre avrebbero dovuto avere la priorità rispetto a tutti gli altri lavori. Oltretutto nelle scuole elementari di Neghelli ci piove dentro e il cortile esterno quando piove diventa impraticabile”.

A dichiararlo è Luca Aldi, coordinatore di Azione Orbetello.

“Inoltre, altri importanti lavori sono fermi al palo, come, ad esempio, il palazzetto dello sport, la ciclabile di Giannella, la scuola materna di Polverosa e la Guzman, nella quale addirittura è stata riaperto ufficialmente il museo senza aver riparato il tetto da cui ci piove dentro – sottolinea Aldi -. Sono tre anni che nel Comune manca l’assessore ai lavori pubblici e non è possibile che un Ente con un arretrato di opere così importanti ne rimanga ancora privo. Pertanto Azione Orbetello chiede al sindaco di nominare al più presto un assessore ai lavori pubblici che dia corso innanzitutto ai lavori nelle Scuole e li faccia svolgere entro quest’anno”.