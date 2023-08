CasaPound: continua la raccolta alimentare per le famiglie italiane in difficoltà

Sempre a fianco degli Italiani, continua l’impegno dei volontari di Casapound sul territorio di Grosseto.

“Sabato 13 ottobre saremo in via Senegal, dalle 9 alle 13, con la consueta raccolta alimentare a favore delle famiglie italiane di Grosseto in difficoltà – si legge in un comunicato di CasaPound -. Abbiamo bisogno di beni alimentari a lunga conservazione, come pasta, caffè, olio, scatolame vario, zucchero, biscotti, etc,...”.

“Come sempre, raccogliamo anche durante le aperture settimanali della nostra sede in piazza Cavalieri – termina la nota –, ringraziando sin da ora coloro i quali parteciperanno come possono a questo gesto di solidarietà verso chi ha bisogno“.