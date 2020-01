Arrivano le telecamere nella zona della Saracina, Tornusciolo: “Nostra vittoria”

È stata approvata, durante il consiglio comunale di oggi, la mozione per l‘impiego di telecamere nella zona della Saracina, presentata dal Consigliere comunale Gino Tornusciolo.

La situazione critica di degrado e insicurezza su cui versa la zona attorno all’area PEEP di via De Barberi è un tema affrontato ed evidenziato dal consigliere Tornusciolo e dal movimento di CasaPound Grosseto da diversi anni, e l’installazione di un sistema di controllo rappresenta un primo passo importante per tutto il quartiere; le telecamere, che verranno installate in via Italo Fazzi, infatti sono atte a disincentivare il mercato illegale dello spaccio con un’identificazione capillare dei soggetti coinvolti in modo da tutelare chi quel quartiere lo vive.

“Quello del Peep in via de Barberi non è un problema di facile e rapida risoluzione, per questo l’installazione di un sistema di videosorveglianza è una prima misura importante ed un ottimo deterrente per i malintenzionati – fa sapere il consigliere Gino Tornusciolo –. Sicuramente la questione andrà affrontata con una riqualificazione dell’area anche da un punto di vista urbanistico, che purtroppo per esigenze burocratiche non richiederà tempi brevi, ma aumentando il controllo nella zona possiamo sicuramente aumentare la sicurezza di chi in questa zona ci abita”.

“L’approvazione di questa nostra proposta dimostra che il lungo lavoro di denuncia e proposte, fatto in questi anni, porta a dei risultati graduali ma concreti, che incidendo sulla praticità e sul piano sensibile vanno a migliorare effettivamente la quotidianità dei cittadini, ripagandoci moralmente del lavoro svolto – continua Tornusciolo –. Notiamo quindi una volontà dell’amministrazione comunale di voler proseguire sulla strada della sicurezza cittadina.

Ringrazio, anche a nome dei residenti, gli uffici e i consiglieri che hanno votato e sostenuto il provvedimento, tra quali mancano PD e Lista Mascagni che, per qualche assurdo motivo, si sono astenuti. Preferivano forse avere gli spacciatori invece delle telecamere? “