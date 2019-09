Grosseto ricorda le vittime dell’11 settembre con una cerimonia

L’Amministrazione comunale di Grosseto ha ricordato questa mattina le vittime degli attentati dell’11 settembre alle Torri gemelle di New York e a Washington.

Alla cerimonia, che si è svolta nell’area verde tra via Stati uniti d’America e via Estonia, era presente l’assessore Giacomo Cerboni. La commemorazione ha avuto luogo dove si trovano i due cipressi, a simboleggiare le torri andate distrutte, e una lapide commemorativa in ricordo delle vittime.I cipressi furono piantati nel 2001 e oggi, come ogni anno, la città si è ritrovata insieme alle autorità civili, militari e religiose, alle associazioni e ai cittadini per non dimenticare.