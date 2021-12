Grosseto presenta il Pnrr e la candidatura a Capitale della cultura al ministro Gelmini

“Oggi a Roma ho avuto l’onore, insieme all’assessore alla cultura Luca Agresti, di incontrare Mariastella Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie dell’attuale Governo Draghi“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Per l’occasione, abbiamo parlato della candidatura di Grosseto a capitale della cultura 2024 e della progettualità che mettiamo in campo per accedere ai finanziamenti del Pnrr – spiega il sindaco -. Un’opportunità davvero importante che ci ha permesso di presentare ad un’esponente del Governo alcune priorità strategiche che l’amministrazione comunale ha in serbo per il rilancio economico, culturale, sociale del territorio“.