Grosseto, lavori di manutenzione di Adf in via Caletra: le modifiche alla circolazione

Manutenzione in via Caletra, a Grosseto, per l’allaccio di una nuova tubazione di distribuzione idrica.

I lavori di AdF sono in programma lunedì 7 settembre dalle 8 alle 16.30 e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze nelle seguenti vie del capoluogo: via Statonia, via Clodia, via Caletra, via Cosa e via Vulci. Il normale flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.

Le modifiche alla circolazione

Fino al termine dei lavori relativi alla realizzazione di una nuova condotta dell’acquedotto con relativi allacci per conto di Acquedotto del Fiora, saranno istituite due aree di cantiere, una nel parcheggio in via Statonia e una in via Caletra.

Fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il 25 settembre, la ditta appaltatrice è autorizzata ad istituire nell’area di parcheggio di via Statonia il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata e a sopprimere temporaneamente tutti gli stalli di sosta riservati agli autoveicoli.

Inoltre, fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il 20 settembre, in via Caletra, nel tratto compreso tra via Statonia e via Vulci, è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Via Vulci, nel tratto compreso tra via Cosa e via Caletra, diventa strada senza uscita con ingresso da via Cosa. Qui è anche istituito il divieto di fermata su entrambi i lati della strada.