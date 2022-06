Grosseto ed altri sei Comuni candidati per il riconoscimento di “European Community of Sport 2024”

La giunta comunale di Grosseto ha approvato la candidatura dell’Amministrazione, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Maremma Toscana Sud, per il riconoscimento di “European Community of Sport 2024”. Aderiscono alla candidatura, insieme al Comune di Grosseto, anche i Comuni di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Semproniano, Campagnatico e Cinigiano.

“L’Ambito Maremma Toscana Sud intende promuovere, con tale candidatura, la conoscenza del territorio e la valorizzazione degli impianti comunali e delle risorse naturali all’interno delle quali è possibile svolgere le attività sportive – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi -. Proprio lo sport, infatti, inteso come simbolo aggregativo rivolto a tutti, senza distinzioni, è un concreto motore di valori umani e di convivenza quali il lavoro di squadra, la tolleranza, la solidarietà e la lealtà. La candidatura dell’ambito, in estrema sintesi, è volta a tutelare e valorizzare, anche a livello comunitario, non solo il territorio ma anche la partecipazione dei cittadini e dei turisti alla vita della comunità. Siamo già al lavoro per la redazione del dossier”.