“Una città per tutti”: Grosseto Città Aperta organizza un incontro dedicato a giovani e infanzia

Lunedì 20 settembre, alle 18.00, sulle Mura, presso il locale Hottimo (al bastione del ‘Cinghialino’), Grosseto Città Aperta organizza un incontro, aperto alla cittadinanza, insieme ad esperti e candidati al Consiglio comunale per progettare “una città per tutti“, a misura dei bambini e dei ragazzi.

“Grosseto Città Aperta, nata in seno alla Grosseto progressista, nella quale a fianco di un’anima politica trova spazio l’anima civica della sinistra diffusa, pone al centro dei suoi valori le sfide dell’innovazione, dello sviluppo e della cultura – si legge in una nota della lista –. Non si può quindi che partire da proposte che riguardino in primo luogo i cittadini più giovani, perché innovazione, sviluppo e cultura non si potranno mai creare se non cominciando dall’educazione e dalla cura e, soprattutto, dall’ascolto e dal coinvolgimento delle nuove generazioni. Per questo all’incontro sono stati invitati a discutere esperti dell’infanzia e dell’adolescenza, medici, psicologi, insegnanti, ed anche esponenti di giovani movimenti come Fvtura e architetti che si occupano di sviluppo sostenibile delle comunità”.

“Grosseto vanta numerosi edifici pubblici, piazze e aree verdi, e tuttavia negli ultimi anni è mancata completamente una visione per usare questi spazi in modo inclusivo e partecipato. Ci sono state tante occasioni mancate che, nel prossimo futuro, potranno essere riprese e meglio valorizzate. Al tempo stesso dovranno essere sviluppate politiche culturali per l’infanzia che prevedano l’adozione di esperienze pedagogiche innovative con il coinvolgimento del mondo della scuola, delle associazioni dei genitori e delle associazioni dei ragazzi – termina il comunicato -. Pensiamo ad una rete che metta in relazione i luoghi della cultura: dalle scuole ai musei, dalla biblioteca cittadina ai teatri, dai cinema alle gallerie d’arte ed alle librerie, per proporre progetti di qualità per l’infanzia e l’adolescenza. Di questi temi avremo occasione di discutere insieme agli esperti che hanno accolto l’invito, insieme ai candidati di Grosseto Città Aperta e insieme a tutti coloro che avranno piacere di partecipare all’evento”.

Interverranno alla tavola rotonda: Petra Paoli, docente di Letteratura per l’infanzia, Margherita Papa, direttrice di Psicologia della Asl Toscana Sud Est, Giovanni Fontana Antonelli, architetto paesaggista, Gianandrea Giammanco, cofondatore del Movimento Fvtura.