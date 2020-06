A Grosseto i cassonetti ad accesso controllato tornano ad essere utilizzabili solo con la 6Card

Tornano alla loro normale funzionalità, dopo l’emergenza Covid, i cassonetti ad accesso controllato nel Comune di Grosseto.

Nel periodo del lockdown che ha interessato tutto il territorio nazionale, infatti, era possibile il conferimento dei rifiuti senza l’utilizzo della tessera personale (6Card). Una misura presa insieme all’Amministrazione Comunale per velocizzare le operazioni, limitare i contatti e non creare difficoltà ai cittadini che non avevano ancora ritirato la tessera. Da questa settimana, concluso il lockdown, per utilizzare i cassonetti ad accesso controllato è tornato necessario l’utilizzo della 6Card. Contestualmente il Comune di Grosseto ha riaperto gli uffici del Servizio Ciclo dei Rifiuti dove è possibile ritirare la propria 6Card. Gli uffici sono in via Zanardelli e sono aperti il martedì ed il giovedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.

Sempre in questa settimana, inizia l’installazione delle nuove colonnine per la raccolta dell’olio alimentare esausto (nella foto), che vanno ad aggiungersi a quelle già presenti presso i supermercati e i centri commerciali. Le otto nuove postazioni saranno collocate in: via Stati Uniti d’America, via Grieg, via Pirandello, viale Giusti, piazza Ferretti, piazza Fratelli Gori, piazza De Gasperi, piazza Donatello.

Le colonnine dell’olio installate presso le postazioni ad accesso controllato, saranno apribili solo con la 6Card, quelle presso le postazioni tradizionali saranno invece utilizzabili anche senza la tessera personale. Per conferire l’olio alimentare esausto è sufficiente raccoglierlo in una qualsiasi bottiglia di plastica, avendo cura di inserirlo ben chiuso nella colonnina.

Successivamente nuove colonnine saranno installate anche a Principina, Marina di Alberese, Braccagni e Roselle.