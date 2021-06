Cambia il numero telefonico per gli appuntamenti con l’Ufficio Anagrafe. In particolare, per prenotarsi per il rilascio della carta di identità elettronica e per i certificati anagrafici il nuovo contatto è 0564/488233.

Si può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 oppure ci si può rivolgere all’Ufficio relazioni con il pubblico in corso Carducci 1 nello stesso orario.

Chi lo desidera può prendere appuntamento in autonomia, dal web o dai propri smartphone, attraverso due portali dedicati e presenti sul sito del Comune di Grosseto, dalla Home page, nella sezione “Servizi”.

Questo il link alla piattaforma del Ministero dell’Interno per prendere appuntamento per la carta di identità elettronica: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/certificati-anagrafici-on-line/ e questo quello per i certificati anagrafici https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/variazione-di-residenza-e-carta-didentita-elettronica/

Per informazioni: numero verde 800 019431, tel. 0564/488237 – 242 – 208