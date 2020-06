Sono state installate altre telecamere in città, così come previsto nel Piano delle infrastrutture per la sicurezza concordato con Prefettura, Questura e gli altri organi istituzionali competenti.

Questa volta a essere interessata è la zona di via Fazzi: in questa area è stata infatti posizionata una telecamera con una visione panoramica a 360° gradi, studiata specificatamente per applicazioni di monitoraggio su larga scala (come ad esempio stadi, aeroporti, parcheggi e monitoraggio di centri urbani). Inoltre è stata attivata una telecamera predisposta per la lettura delle targhe e collegata al sistema TargaManent.

Le altre tre postazioni sono a ottica fissa, dotate di importanti funzioni da utilizzare per analisi automatizzate del contesto.

“La sicurezza dei cittadini e il rispetto dei beni pubblici e privati sono tra le nostre priorità e le nuove installazioni si inseriscono su questa linea – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Fausto Turbanti -; in quella zona della città, in particolare in via dei Barberi, a settembre 2019, erano state installate altre telecamere, essendo quella un’area oggetto di criticità più volte segnalate e riscontrate. Il nostro interesse è quello di tutelare gli studenti che gravitano numerosi in quella zona e i cittadini in generale. Da qui le nuove installazioni che potenziano il sistema della videosorveglianza. Siamo infatti convinti che l’implementazione della videosorveglianza sia fondamentale per tutelare i cittadini e che sia un ottimo deterrente contro episodi poco piacevoli di cui abbiamo raccolto varie testimonianze”.

Le infrastrutture di videosorveglianza sono collegate alla centrale della Polizia Municipale, alla Questura e ai Carabinieri. La rete di collegamento è realizzata grazie al contributo di Netspring (società in house del Comune).