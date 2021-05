20 milioni per la rigenerazione urbana, Grosseto al Centro: “Comune presenti progetti”

È con spirito partecipativo che Grosseto al Centro sollecita il Comune di Grosseto “a presentare velocemente, c’è tempo fino al 4 giugno, progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”.

“Per tale progetti la Legge 160/2019 assegna ai Comuni 150 milioni di euro per l’anno 2021, 250 milioni per il 2022, 550 milioni sia per il 2023 che per il 2024 e 700 milioni all’anno dal 2025 al 2034. Il Dpcm del 21 gennaio 2021, in particolare, definisce i criteri e le modalità per l’assegnazione di questi contributi per il triennio 2021-2023, stabilendo che i capoluoghi di provincia possano chiede il contributo per uno o più interventi già inseriti nella programmazione dell’ente per un massimo di 20 milioni di euro, a condizione che le domande vengano presentate entro il prossimo 4 giugno – spiega Grosseto al Centro -. Si tratta di interventi di:

manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. mobilità sostenibile.

A titolo di esempio stiamo parlando di lavori su asili nido, edifici scolastici e abitativi, residenze per comunità, monumenti, musei e biblioteche, impianti sportivi e teatri, recupero di aree dismesse, realizzazione di piste ciclabili, parcheggi scambiatori, parchi e verde pubblico“.

“Maggiori informazioni sulle modalità per presentare le domande di contributo si possono trovare nel sito dell’Associazione nazionale comuni italiani e nel comunicato del Ministero dell’interno che riporta le istruzioni operative – termina il comunicato -. L’amministrazione comunale avrà certamente intercettato questo bando; è desiderio di Grosseto al Centro che i grossetani possano sapere se il Comune intende procedere nella domanda di accesso ai contributi e per quali progetti”.