Verso le amministrative, Grosseto al Centro: “Ecco i problemi di Rispescia”

Il 10 settembre Grosseto al Centro ha incontrato i residenti della frazione di Rispescia e ha constatato la situazione in base alle segnalazioni dei suoi abitanti.

“In modo particolare abbiamo parlato con dei giovanissimi abitanti di Rispescia che, tra le altre cose, segnalano una pessima connettività internet, corse dei pullman che non tengono conto dell’orario di inizio delle lezioni e che li fanno attendere anche 40 minuti fuori da scuola, ogni mattina – si legge in una nota dell’associazione -. E poi l’annosa richiesta di una pista ciclabile alternativa alla strada provinciale per andare ad Alberese: ‘Noi andiamo in bicicletta, ma le nostre mamme hanno paura’, ci dicono. Questo ed altro (come la richiesta di una casetta dell’acqua, mai arrivata nonostante le 200 firme raccolte dai residenti 5 anni fa) in una frazione in cui mancano marciapiedi e attraversamenti pedonali, ma anche la manutenzione delle fosse“.

Ecco il video con la voce dei ragazzi di Rispescia:

Domani pomeriggio, venerdì 17 settembre, dalle 17 alle 19, Grosseto al Centro sarà nel quartiere Pace, davanti alla Coop di via Inghilterra, per ascoltare la voce dei residenti.

Qui il calendario degli incontri in tutti i quartieri e in tutte le frazioni di Grosseto: http://www.grossetoalcentro.it/2021/09/02/frazioni-e-quartieri-al-centro-comincia-il-tour-di-grosseto-al-centro/

Qui il programma elettorale di Grosseto al Centro: http://www.grossetoalcentro.it/programma-elettorale/

“Mettiamo Grosseto al centro delle nostre scelte – termina il comunicato –, con Marcello Campomori sindaco“.