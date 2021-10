Elezioni, Grosseto al Centro: “Occasione per seminare progetti futuri, grazie a tutti”

“Grazie a tutte le persone che hanno supportato Grosseto al Centro, i suoi attivisti e i suoi candidati. Grazie a chi ci ha votato e anche a chi non l’ha fatto, ma ha avuto parole di incoraggiamento, grazie a chi ha apprezzato l’impegno civico che abbiamo profuso in questi anni”.

Inizia così un comunicato dell’associazione, che commenta l’esito delle elezioni amministrative.

“Il candidato sindaco Marcello Campomori ha raccolto 599 voti e la lista civica Grosseto al Centro ne ha raccolti 445 – continua la nota -. Questa esperienza elettorale, la prima di Grosseto al Centro, è stata preziosa sia per l’acquisizione di nuove conoscenze che per la semina di attività future. Grosseto al Centro è nata per analizzare il presente, andando alla radice delle questioni, per proporre soluzioni vere ed efficaci che migliorino la qualità della nostra vita, in primis attraverso la tutela del nostro territorio e della nostra salute. Tutto ciò, per non incorrere in soluzioni apparenti e superficiali, richiede del tempo“.

“Ecco perché la nostra associazione non è nata con l’obiettivo di un’elezione ma guarda molto più lontano. Ecco perché, citando un filosofo argentino di nome Bergoglio, crediamo che ‘Il tempo è superiore allo spazio’. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che possedere spazi di potere e autoaffermazione; un principio che permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati – prosegue il comunicato -. La passione di Grosseto al Centro per il miglioramento della condizione delle persone e della vita del nostro territorio continua, così come continua il nostro impegno quotidiano nel tempo, oggi arricchito dalle nuove relazioni che sono nate in quest’ultimo periodo“.

“Nei prossimi giorni, attraverso il sito www.grossetoalcentro.it informeremo sulle future attività civiche dell’associazione. Rammentiamo che chiunque volesse condividere con noi suggestioni, segnalazioni e proposte può farlo contattandoci al 392.0633336 o scrivendo una email a info@grossetoalcentro.it – termina la nota -. Esse saranno ben accette e motivo di riflessione e approfondimento da parte di Grosseto al centro. Ancora grazie, grazie, grazie“.