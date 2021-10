Da Grosseto a Cascia: il pellegrinaggio alla scoperta di Santa Rita

«Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?». Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai»».

Questi i versetti del Vangelo di Luca, presenti nella Parola di ieri che hanno accompagnato il pellegrinaggio a Cascia di un gruppo di parrocchiani e non della parrocchia di San Giuseppe a Grosseto.

Un pellegrinaggio di un solo giorno, iniziato prima dell’alba ma carico di emozioni forti.

Accompagnati dal parroco, Don Fabio Bertelli, poco più di quaranta pellegrini sono partiti alla volta del santuario di Santa Rita da Cascia, la santa dei casi impossibili, alle 6 del mattino. Durante il viaggio non sono mancati i momenti di preghiera e di raccoglimento ed il commento, da parte del sacerdote, alle letture del giorno della Messa, tra cui il Vangelo sopra citato.

Una volta arrivati, i pellegrini hanno potuto visitare la Basilica inferiore di Cascia, dove è custodito il corpo della beata Teresa Fasce, che ha reso possibile la realizzazione del santuario stesso, e la parte vecchia del monastero dove è ancora presente la vigna che fu affidata a Santa Rita, al momento del suo ingresso in convento quando era soltanto un ramo secco, affinché se ne prendesse cura, ed il roseto di Santa Rita.

Nelle prime ore del pomeriggio, dopo la Santa Messa, concelebrata da Don Fabio, il gruppo ha avuto il privilegio di poter ascoltare la testimonianza di Mariangela, la cui storia fatta di abbandoni, mancanza di affetto e di dolore, culmina con una dichiarazione di guerra a Dio, ma, proprio quando la sua vita poteva avere un epilogo terribile, un incontro che le cambierà per sempre la vita: una storia che tutti dovrebbero conoscere ed ascoltare per capire che prima di tagliare il fico, rappresentato da ognuno di noi, il Signore da a tutti “un anno per dare i suoi frutti”.

A portare la sua esperienza di monaca e di donna, anche suor Giacomina, la prima suora del Monastero agostiniano che ha conosciuto Mariangela e che, insieme ad altri, l’ha guidata nel suo percorso verso la sua “rinascita”.

Il pellegrinaggio si è concluso con il rientro in serata, che hanno fatto tesoro dell’esperienza vissuta al cospetto di Santa Rita.