Coronavirus, un altro grossetano in quarantena con sorveglianza attiva: al momento nessun caso positivo

Su proposta del dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Sudest, il sindaco di Grosseto, in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali e ragionali emesse per il contenimento della diffusione del Coronavirus, ha emesso un’ordinanza di quarantena con sorveglianza attiva nei confronti di un cittadino residente in città.

In totale salgono a 13 i soggetti sottoposti a vigilanza domiciliare attiva.

“Al momento nessun caso positivo a Grosseto – scrive Antonfrancesco Vivarelli Colonna sulla sua pagina Facebook -. Situazione sotto totale controllo. Un particolare ringraziamento all’Azienda Usl Toscana Sud Est“.