Grelmos e Gaia Bianchi sbarcano in Maremma: le due influencer ospiti del Disco Village

Al Disco Village arrivano Grelmos e Gaia Bianchi.

Sabato 20 agosto il locale si tinge di rosa con due ragazze di successo che spopolano sui social media. Greta Jasmin El Moktadi, in arte Grelmos (nella foto in alto), è una influencer italo-marocchina nata nel 1999. Prima di diventare famosa sul web ha lavorato come modella: nel 2019 ha iniziato a raccontarsi su Instagram e su Tik Tok portando avanti il suo sogno di diventare una cantante di successo. E così sono arrivati i suoi primi brani: a fine 2019 ha pubblicato il suo primo singolo “Fux”, mentre l’ultimo successo è uscito a marzo di quest’anno e si intitola “Mma”.

E poi un’altra giovanissima influencer amatissima dal pubblico social: Gaia Bianchi (nella foto in basso). A soli 18 anni è riuscita a raggiungere un milione e 700mila follower su Instagram e 2 milioni e 600mila su Tik Tok. Anche lei appassionata di musica, ha pubblicato il suo primo singolo a 16 anni, “Vvs”, diventato subito virale sul web.

E al privè Baluba la festa continua in un’atmosfera ricercata, ispirata alle isole caraibiche.

L’apertura è prevista alle 23: per le prenotazioni è a disposizione il numero 331.9114998, oppure il sito web www.discovillage.it. Disco Village è in via Sanzio a Follonica.