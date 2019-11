“Grazie dei fiori”: il tour di Erica Mou approda sul palco di Spazio 72

Giovedì 7 sbarca sul palco di Spazio 72, in via Ugo Bassi, a Grosseto, il “Grazie dei fiori” Tour di Erica Mou.

Erica Mou è una cantautrice pugliese, che ha già all’attivo oltre cinquecento concerti in Italia e all’estero (Brasile, Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Germania, Ungheria) e ha pubblicato quattro album in studio ottenendo diversi riconoscimenti. Nel corso della sua intensa attività live ha avuto l’occasione di aprire i concerti di grandi nomi, da Patti Smith a Caparezza, e ha alternato grandi palchi come il Primo Maggio a teatri e piccoli club.

Il suo nuovo tour si intitola “Grazie dei fiori”, un tour in dieci puntate, per dieci donne che hanno fatto la storia e dieci anni di canzoni per raccontarle. Erica Mou festeggia così, nel tempo di dieci concerti mai uguali, la vita delle altre, figure femminili diverse e iconiche (Saffo, Raffaella Carrà, Donatella Versace, Margherita Hack, Bebe Vio, Mia Martini, Jane Goodall, Nina Simone, Marina Abramovic, Anna Magnani).

Sotto la maschera, ogni sera, città dopo città, il pubblico troverà una storia nuova ad aspettarlo. La cantautrice sarà accompagnata sul palco dal polistrumentista britannico MaJiKer. A loro si uniranno la violoncellista Flavia Massimo e un ospite per ogni tappa, nel corso di una scaletta cucita su misura sulla vita di ogni donna.

Il tour è accompagato da una mostra di illustrazioni curata dall’associazione La Puglia Racconta. Lo show è realizzato con il sostegno del Mibac e di Siae, nell’ambito del programma “Per chi crea” promosso dal Comitato regionale Arci Puglia in collaborazione con Arci “Stand by;” Santeramo e Otr Live.