Ospedale Sant’Andrea, l’assessore: “Risolte alcune criticità, ma non basta”

“Qualcosa è cambiato a distanza di tre mesi dalla seduta del Consiglio comunale di Massa Marittima, allargato ai sindaci delle Colline Metallifere e ai vertici Asl, sulla sanità ospedaliera e territoriale“.

A dichiararlo è Grazia Gucci, assessore alla sanità di Massa Marittima.

“L’azienda sanitaria su alcune questioni urgenti ha cercato di dare una prima soluzione: è stato inserito un nuovo radiologo al Sant’Andrea, con conseguente riduzione della teleradiologia; gli esami tac al torace e all’addome con mezzo di contrasto sono stati aperti all’esterno e non più riservati ai soli pazienti ricoverati; viene effettuata la tac cranica in teleradiologia anche di notte, evitando ai ricoverati di recarsi a Grosseto. Inoltre, la Asl ha dotato il reparto di ortopedia di un macchinario per le artroscopie – spiega l’assessore -. È stato sostituito l’anestesista e si proseguirà con la ristrutturazione del primo piano, lato ovest, dove trasferire gli ambulatori del terzo piano; una volta liberato il quale, auspichiamo l’ampliamento dei posti letto della chirurgia e di quelli dell’ospedale di comunità. Su questo sarebbe gradita una conferma“.

“Nessun aggiornamento è invece pervenuto sulle necessità impellenti che avevo posto ai vertici Asl – sottolinea Grazia Gucci –, prima tra tutte la carenza del personale paramedico aggravata dai pensionamenti; l’istituzione di almeno due posti letto di terapia semi intensiva (letti Hdv) nel pronto soccorso; il ripristino della pneumologia; un piano degli investimenti su strumentazione tecnologica e digitale e sulla ristrutturazione del pronto soccorso. Anche sui servizi territoriali nulla di nuovo rispetto alle azioni per contrastare il ridimensionamento dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, mentre appare definitivamente tramontata la previsione a Massa Marittima di una Casa di comunità Spoke, fondamentale per una completa presa in carico del paziente, soprattutto dei cittadini che vivono in aree più periferiche, a garanzia di equità sociale, oltre che per soddisfare le richieste di un lavoro facilitato sotto il profilo strutturale dei medici di famiglia e dei pediatri. A tale scopo, spero che trovi applicazione concreta la mozione del consigliere regionale Gianni Anselmi, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, con la quale si chiedono alla Giunta toscana modelli organizzativi e contrattuali incentivanti, per rendere più attrattiva la proposta di assunzione nei territori periferici. Auspico che, superato lo stato di emergenza, sia mantenuta in funzione la struttura modulare per separare i pazienti sospetti positivi Covid da quelli negativi. Termino sottolineando l’assoluta necessità che il confronto apertosi possa trovare rispondenza e proseguo tra i vari attori coinvolti. Pur nella consapevolezza delle difficoltà finanziarie causate dalla pandemia, ribadiamo la necessità di un impegno maggiore della Asl sul territorio delle Colline Metallifere e su questo resteremo vigili nel rilevare ed evidenziare l’eventuale persistenza di un disinteresse che, quantomeno negli anni, pareva essersi cronicizzato”.