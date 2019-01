Grande successo del Cooking Quiz al Bernardino Lotti di Massa Marittima

Il tour di Cooking Quiz è in pieno svolgimento. In questi giorni lo staff è in Toscana per un tour negli Istituti Alberghieri. Il primo protagonista è stato l’IIS “Bernardino Lotti” di Massa Marittima, istituto che partecipa al concorso con ottimi risultati fin dalla prima edizione.

Infatti, proprio lo scorso anno il “Lotti”, a Loreto, si è aggiudicato il terzo posto della classifica nazionale per la gara tra le classi 4^ ad indirizzo cucina.

“Il Cooking Quiz per noi è un progetto — ha dichiarato Marta Bartolini, Dirigente scolastico del Lotti — che inseriamo regolarmente nella nostra offerta formativa, anche grazie alla serie di novità organizzative e formative che ogni edizione porta in dote. Anche questa mattina ho visto la nostra aula magna piena di ragazzi entusiasti e partecipi e spero che questa proficua collaborazione continui anche per i prossimi anni scolastici. I ragazzi devono approfittare di tutte le occasioni ed opportunità che cerchiamo di dare come scuola e non solo”.

“È sempre un bel momento quello con il Cooking Quiz – ha esordito il prof. Marco Buccianti -. I ragazzi possono confrontarsi con importanti professionisti del settore inviati da ALMA per poi mettersi in gioco con questa modalità didattica assolutamente coinvolgente ed interattiva. Per noi è sempre un piacere partecipare e dobbiamo ringraziare chi mette a disposizione questo strumento: ALMA, Peaktime e PLAN perché questo evento rappresenta un momento di crescita professionale per i nostri ragazzi”.

“Tecniche di cottura” e “Atteggiamenti nei confronti del cliente” sono stati gli argomenti trattati da Marta Confente, Diplomata ALMA del Corso Superiore di Cucina Italiana e Andrea Matteini, Diplomato Master Sommelier ALMA-AIS, rispettivamente per le classi ad indirizzo cucina e sala.

Novità di questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

C’è molta attesa per la finale nazionale prevista dall’8 al 10 maggio a Senigallia. Tre giorni all’insegna della formazione, della cultura e della sana competizione. Sarà decretato l’Istituto Campione Nazionale della 3^ Edizione di Cooking Quiz che si aggiudicherà una giornata di Workshop didattico su misura presso ALMA.

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.

