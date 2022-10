“Gran galà with the stars”: la grande danza approda al Teatro Moderno

Domenica 27 novembre, alle 21.00, al Teatro Moderno di Grosseto, è in programma lo spettacolo “Gran galà with the stars”, organizzato da Debora Ferretti, maestra di danza.

La serata avrà come punta di diamante i ballerini del Teatro alla Scala di Milano Antonella Albano e Gioacchino Starace. Inoltre, interverrà la compagnia del maestro e coreografo Gino Labate, la Barcelona Ballet Project The Company.

Special guest i ballerini del perfezionamento Tam del Teatro Arcimboldi di Milano.

Tra i partecipanti, ci saranno anche gli studenti del Liceo coreutico del Polo Bianciardi di Grosseto e, inoltre, saranno protagoniste le coreografie della scuola professionale Laboratorio arte e balletto della maestra Martina Barbi.

Infine, gli allievi di FormarSìnDanza saranno impegnati in alcune performance realizzate per l’occasione.

Le scuole e gli allievi che hanno aderito a questo importante e innovativo progetto fanno parte dei comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica, Porto Santo Stefano, Orbetello e Venturina.