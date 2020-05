Scuole d’infanzia comunali: pubblicate le graduatorie definitive

Sono pubblicate le graduatorie definitive per l’accesso alle scuole d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2020/2021.

Le graduatorie sono consultabili sul sito del Comune di Grosseto, a questi link:

così ripartite:

“Graduatoria definitiva: bambini di 5 anni” (nati nel 2015);

“Graduatoria definitiva: bambini di 4/3 anni” (nati nel 2016 e nel 2017);

“Graduatoria definitiva: bambini anticipatari” (nati dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2018).

Solo in seguito dell’emanazione delle direttive nazionali e regionali sulla riapertura dei servizi e sulle prescrizioni da adottare, anche in merito alla capienza delle sezioni e delle strutture, si provvederà ad attivare le procedure di assegnazione dei posti per l’accesso alle scuole d’infanzia comunali, così come di consueto e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dei Servizi educativi comunali.

Informazioni al link www.comune.grosseto.it, nelle sezioni “Servizi”, “Ammissione alle scuole dell’infanzia comunali”.