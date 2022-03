Ammissione alle scuole dell’infanzia comunali: pubblicata la graduatoria provvisoria

Il Comune di Grosseto informa gli utenti interessati che, a partire da oggi, lunedì 21 marzo, è possibile prendere visione, cliccando sul link https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali/, delle liste dei punteggi provvisori per l’ammissione alle scuole dell’infanzia comunali, verificare il punteggio ottenuto ed eventualmente richiederne la revisione, solo ed esclusivamente per quanto già dichiarato e sottoscritto nella domanda, entro e non oltre il prossimo 30 marzo.

Il “Modulo di istanza revisione punteggi” dovrà pervenire entro e non oltre il 30 marzo mediante una delle seguenti modalità: