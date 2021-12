Contributo affitti 2021: approvata la graduatoria provvisoria

L’amministrazione comunale di Grosseto ha approvato la graduatoria provvisoria del bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2021.

La graduatoria provvisoria è composta da 3 allegati:

• allegato A) Elenco delle istanze ammissibili: fascia “A” con relativo punteggio provvisorio attribuito;

• allegato B) Elenco delle istanze ammissibili: fascia “B” con relativo punteggio provvisorio attribuito;

• allegato C) Elenco delle istanze escluse con riserva perché incomplete e di quelle escluse in via definitiva, con relative motivazioni.

Il Comune ricorda che i dati personali inclusi nelle domande di partecipazione sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e che pertanto il singolo concorrente dovrà cercare il numero di pratica assegnatoli dall’ufficio per verificare la propria posizione in graduatoria.

Per facilitare la lettura, sia l’allegato A) che l’allegato C) sono pubblicati per numero progressivo di istanza, mentre l’allegato B) è pubblicato per ordine di graduatoria.

Nell’allegato C), le istanze non ammesse al contributo in via definitiva sono quelle dove compare la dicitura “Escluso definitivamente”, mentre le istanze dove non compare tale la dicitura, possono essere integrate con la documentazione mancante ai fini della successiva riammissione nella graduatoria definitiva.

Le eventuali integrazioni devono essere consegnate a mano agli uffici dei Servizi sociali in via degli Apostoli 11, in busta chiusa con cognome/nome e numero di pratica attribuito entro il 31 dicembre 2021, utilizzando l’apposito modulo “C”, ritirabile negli uffici dei Servizi sociali in via degli Apostoli 11, o scaricabile al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/wp-content/uploads/page/2021/12/2.6.MODULO-C_OPPOSIZ.GRADUATORIA-2021.pdf

Di seguito i link per accedere alle graduatorie: