Mercato settimanale: pubblicata graduatoria del bando per richieste di cambio posto

Pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al bando delle migliorie 2019 per i titolari di posti nelle aree del mercato.

In particolare, si tratta dei posti nel mercato settimanale del giovedì a Grosseto, in via Ximenes, piazza De Maria e piazza Esperanto.

La graduatoria degli ambulanti che hanno chiesto il cambio dei posti si può consultare dal sito del Comune (www.comune.grosseto.it) nella “Home page” – sezione “Novità” e nell’Albo on line.

Gli interessati hanno sette giorni di tempo per fare ricorso, a partire dalla pubblicazione della graduatoria nell’albo pretorio on line (http://www.comune.grosseto.it/albo/viste/webListaSoggetti.php).