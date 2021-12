“Gospel Nights”: due concerti nella chiesa dell’Immacolata Concezione

Lo spirito del Natale continua a scaldare l’Argentario, che si riempie di musica e di magia. Arriva la prima edizione di “Gospel Nights“, una rassegna di musica gospel e spiritual nella chiesa dell’Immacolata a Porto Santo Stefano.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 26 dicembre con il gruppo vocale Exafonix (nella foto). Gli Exafonix nascono nel 2013 per volontà del suo direttore Luana Pallagrosi e di alcuni coristi di arricchire le proprie conoscenze musicali mettendo in gioco le proprie capacità di espressione ed interpretazione vocale. ​Si sono più volte esibiti in vari concerti e rassegne e nel dicembre 2016 hanno conseguito il Diploma Golden in occasione del XXIV International Competition Chorus Inside Advent.

Il Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è il coro protagonista della seconda serata, prevista per giovedì 6 gennaio, a chiusura delle festività natalizie. Il Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è stato uno fra i primi in Italia a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual: dal 1996 si è esibito in più di 200 concerti in tutta la penisola ed ha collaborato, nello spettacolo “The Gospel Night”, con noti cantanti gospel afroamericani come Cheryl Porter, Charlie Cannon e Ginger Brew e con gli ensemble statunitensi Vincent Bohanan & The Sound of Victory, Uni.Sound e Chicago Mass Choir. Il Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è diretto da Carla Baldini ed è composto da 16 cantanti, accompagnati al pianoforte da Stefano Pioli.

Entrambi i concerti inizieranno alle 18, al termine della Messa.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco di Porto Santo Stefano con il contributo del Comune di Monte Argentario e la collaborazione della parrocchia di Porto Santo Stefano.

L’ingresso è libero. Necessario munirsi di green pass rafforzato.

Informazioni: cell. 329.0739155 e e-mail info@prolocomonteargentario.com.