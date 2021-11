Torna la Gospel Night: al Teatro Moderno il concerto per aiutare la Fondazione Il Sole

Ci siamo: messo alle spalle il periodo più difficile della pandemia di covid-19, questo Natale, a ventiquattro mesi dall’ultimo concerto, al Teatro Moderno torna la Gospel Night, con un protagonista davvero d’eccezione come Dennis Reed & God’s Appointed People (il Coro della gente designata da Dio). Una delle formazioni gospel più note nel competitivo panorama musicale statunitense, che sarà introdotta dalla performance dei Sisters & Brothers di Carla Baldini.

L’appuntamento è per sabato 18 dicembre alle 21.30, al Teatro Moderno di via Tripoli a Grosseto. Come di consueto il concerto è organizzato da Fondazione Il Sole, associazione Soul Diesis e Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble di Carla Baldini, grazie al patrocinio del Comune di Grosseto e dell’assessorato alla cultura.

A dirigere i 12 coristi e musicisti l’eclettico Dennis Reed, compositore, pianista, coreografo e ballerino talentuoso, che oramai è una star di questo popolare genere della black music. Il gruppo che questo Natale si esibirà sul palcoscenico del Moderno, peraltro, si distingue dal cliché delle tradizionali formazioni gospel d’oltreoceano. Il God’s Appointed People Choir, infatti, nasce come esperienza all’interno del Catawba College of North Carolina, non in una delle tante chiese afroamericane. Ma soprattutto si distingue grazie al suo leader – Dennis Reed – artista poliedrico e dotato di grande talento sia come pianista che come vocalist. Partendo dalle radici del gospel e dello spiritual, Dennis introduce e mescola sapientemente sonorità e stili diversi, come rythm ‘n blues e hip hop creando un sound tutto suo, nuovo e irresistibile.

I biglietti per la serata

Ecco dove potranno essere acquistati i tagliandi (numerati) per il concerto:

Fondazione Il Sole Onlus – Viale Uranio 40/B, Grosseto – Dalle 9.00 alle 16.00 – Tel. 0564.491730, cell. 373.800.0094 (Barbara);

edicola accanto alla chiesa del Sacro Cuore, in via della Pace, a Grosseto – Dalle 6.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;

prevendita con bonifico bancario: e-mail segreteria@fondazioneilsole.it, cell. 335.5849911;

la sera dello spettacolo al Teatro Moderno, dalle 17.30

Ecco il costo dei biglietti:

platea 1° settore: intero 25 euro, ridotto 22 euro;

platea 2° settore e galleria: intero 22 euro, ridotto 20 euro;

ridotti: under 25 e over 60 anni, titolari di Carta Insieme Conad, abbonati stagione teatrale del Comune di Grosseto, soci di Fondazione Grosseto Cultura.

L’intero incasso sarà devoluto alla Fondazione Il Sole Onlus.

Il progetto artistico God’s Appointed People si mette in luce sulla scena musicale statunitense con il cd “Water Walker”, produzione indipendente del 2014 all’interno della quale è inciso il brano scritto da Reed “Necessary”, che verrà poi ripreso nel 2016 dalla famosa cantante americana Fantasia Barrino in un fortunato video assieme a Reed, che ha raggiunto oltre undici milioni di visualizzazioni. Portando il brano Necessary per alcune settimane tra i 20 brani più scaricati su I-Tunes.

«È una storia incredibile – dice Reed a Billboard -. Per anni ho venduto copie dei miei cd ai concerti portandole dal bagagliaio della mia auto….». «“Necessary” è una canzone per chi si sente senza speranza – aggiunge Reed -. Penso che sia per tutti coloro che hanno commesso errori».

In un decennio di intensa attività Dennis Reed & Gap hanno suonato i tutti gli Stati Uniti. Citiamo in particolare le esibizioni con la Charlotte Symphony Orchestra al King Luther King Celebration della città di Charlotte nel 2008 e con New Kids On the Block durante il loro tour 2008-2009.

Nel 2009, Dennis Reed ha anche partecipato alla compilation “Oh Happy Day: an All Star Musical Celebration”, “Miglior album Gospel tradizionale” al Grammy Award 2010, lavoro che ha visto la collaborazione di alcuni tra i migliori gruppi gospel statunitensi con artisti di fama internazionale, quali Queen Latifah, Heather Hedley, Michael McDonald, Mavis Staples, Patty Griffin e Joss Stone.

Reed & Gap hanno recentemente concluso un tour negli Stati Uniti ed europeo con notevole successo ed è prossimamente in uscita il loro nuovo lavoro discografico che sintetizzerà le loro ultime esperienze live, tra cui il brano “Issa Blessin” recentemente anticipato su YouTube.

Oltre ad essere un artista di grande valore e professore aggiunto nel dipartimento di musica presso il Catawba College of North Carolina, Dennis è un leader e un motivatore fortemente impegnato nella sua realtà sociale, dove dirige Inspire the Fire Inc., un’organizzazione no-profit che lavora a favore di centinaia di giovani nelle Carolinas e per questo suo lavoro nella comunità di Charlotte è stato insignito della cittadinanza onoraria da parte del Charlotte Mayor & City Council.

Dennis Reed & Gap si sono inoltre esibiti alla Convention nazionale democratica 2012 per il presidente Obama ed hanno avuto l’onore di suonare nel 2013 per Oprah Winfrey al Legendary Dr. Maya Angelou’s 85th, al fianco di Bebe Winans, Donnie McClurkin, Dorinda Clark, Stephanie Mills, Valerie Simpson, Common, Kathy Taylor e Marvin Winans.