Golino, Deidda, Zeppetella e i Matti delle Giuncaie: una giornata di musica a teatro

Alfredo Golino, Dario Deidda, Fabio Zeppetella e i Matti delle Giuncaie saranno i protagonisti della giornata di domani, domenica 10 aprile, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Gli eventi fanno parte delle quattro giornate di musica promosse dal Comune di Follonica e organizzate da Music Pool/Grey Cat Festival con la collaborazione della scuola comunale di musica Amf.

La giornata di domani si aprirà alle 11, alla Sala Leopoldina, con “Mingus 100”, la lezione-concerto dedicata a Charles Mingus nel centenario della sua nascita, curata da Francesco Martinelli, una vera istituzione internazionale nell’ambito della storia del jazz. Saranno insieme a lui la contrabbassista Silvia Bolognesi e il violinista Emanuele Parrini. Innovatore e un ribelle del jazz, ma anche il musicista la cui carriera ha attivamente attraversato più epoche della storia di questa musica, Mingus è una personalità complessa e ineludibile per chi ama il jazz.

Dalle 14.30, sempre alla Sala Leopoldina, inizierà un workshop a cura della scuola comunale di Musica Amf di Follonica. I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con tre grandi nomi del jazz italiano: Alfredo Golino, Dario Deidda e Fabio Zeppetella. Alle 18 i tre artisti saliranno sul palco per un concerto speciale. Alfredo Golino è uno dei più affermati batteristi italiani, ha registrato oltre 600 dischi e ha collaborato con i più grandi artisti italiani e internazionali. Dario Deidda è stato riconosciuto per otto volte consecutive come miglior bassista italiano al Jazzit Award. Fabio Zeppetella è uno tra i migliori chitarristi della scena jazz nazionale.

Alle 21.30 conclude la giornata al Teatro Fonderia Leopolda il concerto della band regina dell’hard folk maremmano: I Matti delle Giuncaie (nella foto), che presentano a Follonica “Il mondo senza noi”, nuovo singolo che anticipa il loro quinto album, in pubblicazione a giugno dall’etichetta Salty Music. La band è formata da Lapo Marliani, Francesco Ceri, Simone Giusti e Mirko Rosi. Tutti e quattro animatori di una patchanka che miscela il rock, la musica gitana, il folk e quella cantautorale al fine di ribadire il motto “divertirsi suonando“. Saranno ospiti: Filippo Rootman Fratangeli (Quartiere Coffee) e Stefano Borrkia Toncelli. Aprirà la serata Filippo Nencioni.

Per la lezione Mingus (disponibile anche in streaming) ingresso al costo di 2 euro, per il workshop ingresso al costo di 10 euro, per Golino, Deidda e Zeppetella ingresso al costo di 8 euro. Per i Matti delle Giuncaie ingresso al costo di 8 euro.

Informazioni e prevendite: tel. 055.240397, www.eventimusicpool.it. Prevendite on line: www.ticketone.it – www.eventimusicpool.it – oooh.events.