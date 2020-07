Fleurtje: la goletta a tre alberi e cacciatrice del vento attracca a Monte Argentario

E’ atterrato a Porto Santo Stefano, al molo Garibaldi, la bellissima goletta a tre alberi Fleurtje, che può essere definita un windjammer come i velieri che tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo erano di grande popolarità e travolgente apprezzamento per la loro alta capacità di carico e velocità di trasportare a vela merci e passeggeri attraverso il mondo.

Artemare Club, che lo ha visitato in banchina, specifica che Fleurtje, progettata da Robert Clark, è stata costruita in Olanda nei famosi cantieri De Vries Lencht Jr nel 1960, mantenuta ai più alti standard con il più recente refit nel 2014. Goletta a tre alberi di elegante struttura in alluminio bianco scintillante, con l’arco a prua orgogliosamente in avanti e specchio di poppa aggraziato, è lunga 57 metri, ha 3 alberi di abete Douglas con aste in abete norvegese che trasportano 8 vele per un totale di 946 metri quadrati di tela, con prestazioni di navigazione a vela impressionanti.

La nave è alimentata da 2 motori Cat 624HP ed è in grado di raggiungere velocità di 12-15 nodi. Fleurtje può ospitare fino a 12 persone in 6 cabine, ha interni raffinati progettati da Leila Kennedy con travi in legno, pannelli in rovere e grandi finestre, accessori in ottone lucido che creano un’atmosfera elegante, mentre i mobili bianchi e grandi monitor offrono i comfort moderni per gli ospiti. Il grande yacht offre ampie aree ponte in teak per rilassarsi, per mangiare all’aperto

Oltre all’Argentario ha nel tempo visitato i Caraibi, le Isole Sopravento meridionali, Virgin Gorda, le Isole Vergini americane, la Turchia, Traù, Tortola, le Antille francesi, St. Vincent, St. Thomas, St. Martin/ St. Maarten, St. Lucia, St. Kitts, St. John, St. Barts, Martinica, Marmaris, le Isole Sottovento, Kos, Grenadine, Grenada Gocek, Fethiye, East Med, le Isole Cicladi, Creta, Corfù, la Costa della Caria, le Isole Vergini britanniche, Bodrum, Atene, Antigua, Anguilla. In poche parole, i posti di mare più belli e esclusivi del mondo, come è tornato ad esserlo il promontorio argentarino: le visite continue delle più belle navi da diporto e non solo lo dimostrano.

Foto: Daniele Busetto