“Gli italiani a Sachsenhausen”: il libro presentato in biblioteca

Sarà presentato martedì 7 febbraio, alle 17, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima il volume dal titolo “Gli italiani a Sachsenhausen. La deportazione nel lager della capitale del Terzo Reich“, di Claudio Cassetti, Iacopo Buonaguidi e Francesco Bertolucci, edito da Panozzo Editore.

Durante l’incontro saranno presenti Ilaria Cansella (direttrice dell’Isgrec), Francesco Bertolucci e, da remoto, Claudio Cassetti. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Isgrec.

Il libro

La storia degli italiani e delle italiane deportate a Sachsenhausen e di altri deportati dall’Italia oppure con la complicità di italiani, è stata un inferno a lungo dimenticato. A distanza di anni dalla liberazione del campo, non si sapevano infatti né i loro nomi, né il loro numero preciso. La ricerca di Claudio Cassetti, Iacopo Buonaguidi e Francesco Bertolucci restituisce una lista di nomi e storie, dove la vita dei prigionieri si intreccia con quella del campo di Sachsenhausen e la sua evoluzione durante la guerra. Un libro essenziale per conoscere. E per non dimenticare.